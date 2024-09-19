Президент Чехии оценил, сколько может понадобиться времени на ремонт инфраструктуры страны

Восстановление инфраструктуры, поврежденной от крупномасштабного наводнения в Чехии, займет многие месяцы, скорее, годы, заявил президент республики Петр Павел. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, членам правительства необходимо сесть с мэрами, гетманами (главами краев) и серьезно обсудить то, как существенно помочь пострадавшим людям и населенным пунктам.

Президент Чехии добавил, что рассматривающиеся сегодня бюджеты точно не покроют этот ущерб.

Накануне Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) заявила, что рекордные наводнения в Центральной Европе вскоре могут стать нормой.

Сильные дожди в последние дни и последующие наводнения затронули Словакию, Чехию, Польшу, Австрию, Румынию. Сильные осадки привели к повышению уровня воды в реках. В частности в Чехии из-за наводнений эвакуировали 10,5 тыс. человек.

Согласно последним данным, паводками затронуты 250 населенных пунктов, из них в 110 — повышенный уровень опасности, в десяти — экстремальное наводнение.

Ранее на юге Польши начался «армагеддон» из-за наводнения.