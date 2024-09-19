Словакия и Украина выступили за участие России в мирных переговорах

Глава МИД Словакии Юрай Бланар и его украинский коллега Андрей Сибига выступили за участие России в следующих переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает TASR.

Совместное заявление было сделано после переговоров в Братиславе.

Бланар выразил мнение, что конфликт невозможно решить военным способом, а также призвал найти мирное средство урегулирования кризиса.

16 сентября Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости изучить возможности запуска мирного процесса по кризису на Украине.

Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим надеется на проведение серьезной мирной конференции по конфликту на Украине до конца года.

В то же время он отметил, что разрешение ВСУ бить поставленным Западом дальнобойным оружием вглубь России является предметом двусторонних отношений Киева и стран, готовых взять на себя соответствующие обязательства.

Таяни подчеркнул, что каждое государство самостоятельно решает, как Украина будет применять поставленную военную помощь.

Ранее в Швейцарии сделали заявление о новой конференции по Украине.