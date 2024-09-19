Канада расширила санкции за ущемление прав палестинцев

Власти Канады ввели санкции в отношении четырех физических лиц и двух компаний за ущемление прав палестинцев на Западном Берегу реки Иордан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

В пресс-службе уточнили, что ограничительные меры коснулись компаний Mount Hebron Fund и Shlom Asiraich. В июле США уже вносили указанные организации в санкционный список. Причиной стало обвинение в сборе средств на экстремистскую деятельность.

В МИД Канады отметили, что санкции вводятся за причастность к актам насилия и жестокости, в том числе к атакам на гуманитарные конвои, присвоение имущества и переселение палестинцев.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет вводить санкции против военных подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), несмотря на то, что они совершили грубые нарушения прав человека в отношении палестинцев. В администрации Белого дома отметили, что процесс рассмотрения инцидентов был справедливым и что Израилю в этом случае не было предоставлено каких-либо особых преференций.

Ранее в ООН потребовали от Израиля немедленно покинуть Палестину.