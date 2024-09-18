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В Госдуме назвали последствия политики Байдена, Макрона и Шольца

Володин заявил об угрозе ядерной войны из-за действий Байдена, Макрона и Шольца

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Политика президента США Джо Байдена, его французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца может привести к ядерной войне. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью радиостанции kp.ru.

Спикер нижней палаты парламента уточнил, что Байден, Макрон и Шольц обсуждают возможность применения дальнобойного оружия, поставленного Украине, для ударов вглубь территории России. Подобное решение, по словам Володина, приведет к трагической ситуации.

«И просто они развяжут мировую войну, ядерную. Этого нельзя делать. Они не понимают, что может произойти», — сказал председатель Госдумы.

Володин добавил, что Россия сможет защитить своих граждан от подобной угрозы.

16 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть право поражать «законные цели» на территории России. При этом генсек альянса подчеркнул, что решение об этом должны принимать страны-поставщики оружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подобное заявление, выразила мнение, что слова Столтенберга можно охарактеризовать выражением «слабоумие и отвага».

Ранее российский посол предупредил Запад о последствиях разрешения бить вглубь РФ.

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