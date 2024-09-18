Путин поблагодарил жителей приграничных с Украиной регионов

Президент России Владимир Путин обратился с благодарностью к избирателям из приграничных с Украиной районов. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

«Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты на этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение. Еще раз спасибо за вашу позицию», — заявил Путин.

Обращение российского президента касалось жителей районов, которые граничат с Украиной, а также новых регионов России.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы в России прошли образцово, прозрачно и по правилам.

Руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Илья Чечельницкий также высоко оценил организацию проходящих в России выборов, отметив их прозрачность и доступность для граждан.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня.

Ранее Путин заявил, что человечество столкнулось с серьезными проблемами.