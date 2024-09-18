Президент Бразилии подтвердил заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине

Президент Бразилии Лула Инасио да Силва в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил заинтересованность внести вклад в поиск путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«С учетом подтвержденной Луисом да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», — заявили в Кремле.

Также лидеры обсудили развитие стратегического партнерства стран и договорились продолжить финансовое сотрудничество по линии БРИКС. Кроме этого да Силва и Путин договорились провести встречу на казанском саммите БРИКС в октябре.

Днем 18 сентября Путин заявил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии.

Лула да Силва 17 сентября заявил, что Украине следовало взаимодействовать с Бразилией для урегулирования конфликта с Россией до начала спецоперации, поскольку сегодня руководство страны не собирается занимать сторону Украины и будет настаивать на скорейшем начале переговоров.

Ранее Путин заявил, что человечество столкнулось с серьезными проблемами.