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Президент Бразилии подтвердил заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине

Путин и президент Бразилии обсудили урегулирование конфликта на Украине

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент Бразилии Лула Инасио да Силва в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил заинтересованность внести вклад в поиск путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«С учетом подтвержденной Луисом да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», — заявили в Кремле.

Также лидеры обсудили развитие стратегического партнерства стран и договорились продолжить финансовое сотрудничество по линии БРИКС. Кроме этого да Силва и Путин договорились провести встречу на казанском саммите БРИКС в октябре.

Днем 18 сентября Путин заявил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии.

Лула да Силва 17 сентября заявил, что Украине следовало взаимодействовать с Бразилией для урегулирования конфликта с Россией до начала спецоперации, поскольку сегодня руководство страны не собирается занимать сторону Украины и будет настаивать на скорейшем начале переговоров.

Ранее Путин заявил, что человечество столкнулось с серьезными проблемами.

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