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Путин заявил, что человечество столкнулось с серьезными проблемами

Путин: проблемы в мире нужно решать сообща

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Sputnik/Sergei Ilyin/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что человечество столкнулось с крайне серьезными проблемами. Об этом глава государства сказал, выступая на Евразийском женском форуме, стенограмму выступления публикует сайт Кремля.

«Человечество столкнулось с очень сложными проблемами, и решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга», — заявил российский лидер.

Путин в своем заявлении подчеркнул, что на подобных форумах отражаются важнейшие запросы современности, а также продвигаются идеи объединения во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности.

По словам главы государства, на сегодняшний день это «как никогда актуально и востребовано» миллионами людей на всех континентах мира.

Евразийский женский форум — это международная площадка, в рамках которой проводится диалог женщин-лидеров со всех континентов мира.

В ходе мероприятия планируется поиск совместных решений по актуальным вопросам международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, а также освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности.

Ранее Песков рассказал о планах Путина на день.

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