Гуцул объявила о плане «Б» в случае недопуска «Победы» к выборам

Оппозиционный молдавский блок «Победа» подготовил запасные планы на случай недопуска политической силы к выборам. Об этом сообщила башкан Гагаузии и исполнительный секретарь блока Евгения Гуцул, передает ТАСС.

«Я однозначно могу сказать, что есть не только план В, но и план С, D, E и так далее. Потому что, действительно, у нас команда профессионалов, команда, которая просчитала, предугадала и предусмотрела все шаги, потому что от властей Кишинева ожидать можно все», — заявила Гуцул на полях Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

До этого стало известно, что решение молдавского суда о приостановлении в республике деятельности оппозиционной партии «Шанс», которая входит в блок «Победа», будет оспорено.

Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Майя Санду начала подавлять свободу слова в республике, блокируя новые средства массовой информации. Оппозиционер отметил, что действующее правительство Молдавии старается превратить СМИ в четвертую власть, которая будет работать только на них.

Ранее кандидат в президенты Молдавии назвал Россию гарантом безопасности для страны.