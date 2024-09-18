В Армении раскрыли, сколько получали участники «группы для захвата власти»

Следственный комитет Армении сообщил, что в стране обезврежена группа, которая якобы вербовала участников и организовывала их подготовку в России с целью захвата власти в Ереване. Об этом сообщается на сайте армянского СК.

В материале сказано, что пятеро граждан Армении, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и ряд других неустановленных лиц ведут подготовку к захвату власти. Отмечается, что эти лица завербовали группу армянских граждан и бывших жителей Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России.

По версии СК Армении, местных граждан завербовали за ежемесячную оплату в 220 тысяч рублей. В ведомстве заявили, что завербованные выехали в Ростов-на-Дону, где сообщники России якобы доставили их в другое место, после чего провели с ними боевую подготовку.

18 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не планирует разрывать имеющиеся экономические связи с РФ.

Ранее Пашинян высказался о планах Армении вступить в БРИКС.