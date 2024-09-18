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В Эстонии заявили о плане запретить движение флота России в Балтийском море

Мерило: Эстония и Финляндия планируют запретить движение балтийского флота РФ

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Эстонии и Финляндии нужно разработать план по полному запрету движения российского флота в Финском заливе. Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило, его цитирует ТАСС.

По его словам, Финляндия и Эстония будут наращивать и дальше свое сотрудничество в «морской обороне».

«Возможно, мы разработаем конкретные планы того, как, если это необходимо, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море», — сказал Мерило.

Он назвал контроль большей части залива НАТО «проблемой для России», а закрытие его, подчеркнул Мерило, произойдет в случае возникновения опасности.

18 сентября сообщалось, что на юге Эстонии открылась новая военная база у границы с Россией. Базе дали название Reedo, она включает в себя 14 строений.

До этого начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус заявил, что альянс поставил перед вооруженными силами Эстонии задачу подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту между НАТО и Россией.

Ранее в Эстонии назвали необходимую сумму для завершения укрепления границы с Россией.

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