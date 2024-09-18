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В Кремле не стали комментировать новости о планах Украины открыть фронт в Сирии

Песков не видел сообщений о планах Украины и США открыть фронт в Сирии

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о планах Украины совместно с США обучить террористов с целью открытия нового фронта в Сирии против российских сил.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как такую информацию воспринимают в Кремле, Песков сказал, что не видел сообщений на этот счет.

«Я не располагаю конкретной информацией, поэтому ничего не могу сказать», — заявил пресс-секретарь.

10 сентября турецкая газета Aydinlik писала, что украинские власти провели переговоры с террористами в Сирии с целью их вовлечения в операции против России. В материале издания утверждается, что Украина убедила руководство «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) освободить из своих тюрем «радикальных чеченских и грузинских боевиков», в обмен пообещав предоставить организации 75 дронов.

17 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что украинские власти договорились с членами террористической организации об открытии в Сирии нового фронта против российских военнослужащих, которые находятся на территории страны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о связях Украины с террористами в Сирии.

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