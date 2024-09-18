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Политолог оценил идею Медведева создать базу данных «врагов России»

Политолог Шафир поддержал идею Медведева создать базу данных «врагов России»

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Журналист-международник, политолог Тимур Шафир в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал идею замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева создать открытую базу персональных данных противников РФ. По мнению эксперта, ресурс должен создаваться не по аналогии с украинским сайтом «Миротворец». Вместо адресов и телефонов необходимо указывать конкретные враждебные действия персоны в отношении России, пояснил он.

«Эта база необходима для того, чтобы, когда настанет момент и когда после нашей победы все эти негодяи снова потянутся к нам, снова попытаются изображать из себя друзей, партнеров, попытаются сделать вид, что ничего такого не было, эта база понадобится именно в тот момент, чтобы выставлять им самые жесткие счета, и не только моральные, но и финансовые», — сказал Шафир.

Он добавил, что вносить в базу данных необходимо как западных чиновников, лоббирующих антироссийские санкции или передачу оружия Киеву, так и деятелей культуры, которые в своих роликах оскорбляют Россию.

Накануне Медведев заявил, что считает целесообразным создать открытую базу персональных данных противников РФ для реализации «прикладных целей».

В своем посте замглавы Совбеза отметил среди противников России экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, главу евродипломатии Жозепа Борреля и «прочую русофобствующую нечисть», и призвал готовиться к возмездию за призывы западных политиков к ударам вглубь РФ.

Ранее Медведев призвал готовиться к отражению ударов Украины по РФ.

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