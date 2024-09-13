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Близкий союзник Киева не вложил деньги в чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ

GW: Польша одна не профинансировала инициативу Чехии по боеприпасам для Украины

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Kevin Lamarque/Reuters

Польша стала единственной из всех стран, пообещавших поддержать план Чехии по закупке боеприпасов для Украины, до сих пор не предоставившей никаких средств в рамках инициативы. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

В материале отмечается, что по состоянию на август к инициативе Чехии присоединились 18 стран, из них оперативно и наибольшие суммы предоставила Германия. Польша, в свою очередь, оказалась единственной страной, которая не предоставила никаких средств, несмотря на обещания.

До этого президент Чехии Петр Павел говорил, что Украина получит по 50 тысяч боеприпасов в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы, а с сентября по конец года — по 80-100 тысяч боеприпасов ежемесячно. В свою очередь чешский сенатор Лукаш Вагенкнехт на заседании комитета по надзору за общественными фондами заявлял, что при закупке боеприпасов Чехией для Украины было переплачено 1,4 млрд крон (около $60 млн), из-за чего ВСУ недополучили 20 тысяч боеприпасов.

Ранее в Чехии заявили о нежелании некоторых стран продавать боеприпасы для Украины.

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