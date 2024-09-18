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В Молдавии резко отреагировали на слова Захаровой по предстоящим выборам

ЦИК Молдавии: Кремль не должен решать, сколько участков для выборов открыть в РФ

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РИА Новости

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Павел Постикэ заявил, что Кремль не имеет права диктовать, сколько избирательных участков Кишинев должен открывать в России на предстоящих выборах и референдуме о вступлении в ЕС. Так он прокомментировал слова представителя МИД РФ Марии Захаровой о страхе и неуверенности правящего режима перед оппозицией, пишет NewsMaker.

«Решение сократить число участков для голосования в России — это вопрос внутренней политики Молдовы, и Кремль не имеет права диктовать, где и сколько избирательных участков мы можем открыть», — заявил Постикэ.

До этого Центральная избирательная комиссия Молдавии уменьшила количество участков для своих граждан, проживающих в России, более чем втрое — с 17 до 5. Согласно опубликованному списку ЦИК, на предстоящих президентских выборах и референдуме по евроинтеграции, запланированных на 20 октября, будут работать пять участков: два в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте.

Ранее ЦИК Молдавии отклонил требование оппозиции о снятии с выборов Майи Санду.

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