ЦИК Молдавии отклонил требование оппозиции о снятии с выборов Майи Санду

Центризбирком Молдавии отклонил требование оппозиции об отстранении от выборов действующего президента республики Майи Санду. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее обращение было подано в Центральную избирательную комиссию лидером Партии социалистов Республики Молдова Владимиром Ворониным и группой граждан. Председатель комиссии Анжела Караман сообщила, что оно было отклонено единогласно.

20 октября в Молдавии одновременно пройдут выборы президента и референдум о вступлении в ЕС, результаты которого предлагается внести в Конституцию страны. Оппозиционные партии обвинили Майю Санду в том, что она намерена использовать плебисцит для укрепления своей личной популярности как кандидата — в то время как ее рейтинги падали на фоне политического и экономического кризиса с акциями протеста.

29 августа экс-глава автономной области Гагаузия в составе Молдавии Ирина Влах подвергла Санду критике, заявив, что в российско-украинском конфликте та встала на сторону Украины, в то время как президенту нужно сохранять нейтралитет и сосредоточиться на защите собственных интересов республики.

Ранее в Молдавии рассказали, когда республика может войти в Евросоюз.