Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦИК Молдавии отклонил требование оппозиции о снятии с выборов Майи Санду

ЦИК Молдавии оставил Майю Санду кандидатом на пост президента

close
Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА «Новости»

Центризбирком Молдавии отклонил требование оппозиции об отстранении от выборов действующего президента республики Майи Санду. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее обращение было подано в Центральную избирательную комиссию лидером Партии социалистов Республики Молдова Владимиром Ворониным и группой граждан. Председатель комиссии Анжела Караман сообщила, что оно было отклонено единогласно.

20 октября в Молдавии одновременно пройдут выборы президента и референдум о вступлении в ЕС, результаты которого предлагается внести в Конституцию страны. Оппозиционные партии обвинили Майю Санду в том, что она намерена использовать плебисцит для укрепления своей личной популярности как кандидата — в то время как ее рейтинги падали на фоне политического и экономического кризиса с акциями протеста.

29 августа экс-глава автономной области Гагаузия в составе Молдавии Ирина Влах подвергла Санду критике, заявив, что в российско-украинском конфликте та встала на сторону Украины, в то время как президенту нужно сохранять нейтралитет и сосредоточиться на защите собственных интересов республики.

Ранее в Молдавии рассказали, когда республика может войти в Евросоюз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами