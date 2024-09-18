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В Германии указали на изменение ситуации с доверием к Украине

В немецком парламенте указали на изменение ситуации с доверием к Украине

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Global Look Press

Член немецкого парламента (бундестага) от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил об изменении ситуации с доверием к Украине после появления информации о причастности Киева к подрывам «Северных потоков». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на обращение парламентария к правительству Германии.

Котре попросил уточнить, как федеральное правительство оценивает перспективы дальнейшего сотрудничества с Украиной на фоне выводов о ее предполагаемом участии во взрывах на «Северных потоках». Он также попросил ответить, какие последствия теракт может иметь в связи с «изменившейся ситуацией с доверием».

Уточняется, что в правительстве отказались предоставить комментарий на запрос депутата от АдГ. Статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн указала, что в интересах следствия запрашиваемая информация не может быть оглашена.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый произошел юго-восточнее острова в 02:00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня. Wall Street Journal узнала, что в мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов якобы собрались для празднования успеха на фронте. Тогда у них и возникла идея уничтожить «Северные потоки». Для ее реализации нашли $300 тыс. и неназванного генерала, который взял на себя организацию подрыва.

Ранее Берлин обиделся на Варшаву из-за расследования по «Севпотокам».

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