Трамп заявил о необходимости сотрудничества США с Россией и Китаем

США нужно сохранять сотрудничество с Россией и Китаем. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в городе Флинт штата Мичиган, передает ТАСС.

По его словам, вести дела с КНР — это хорошо, «нужны лишь справедливые условия».

«У России так много полезных ископаемых <...>. Мы можем отлично вести дела, и все будут счастливы», — отметил Трамп.

До этого он обещал наладить отношения с РФ и КНР в случае победы на предстоящих выборах президента США, которые пройдут 5 ноября. Китай и КНДР не будут врагами США, если Белый дом возглавит «разумный президент», подчеркивал Трамп.

При этом он заявлял о том, что Штаты совершили ошибку, позволив России и Китаю сблизиться.

По его мнению, США утратили уважение со стороны России и Китая во время президентства Джо Байдена.

Ранее США обвинили в попытке навязать войну России и Китаю.