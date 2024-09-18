«Хезболла» подтвердила гибель своих бойцов при детонации пейджеров

Шиитская группировка «Хезболла» признала гибель своих бойцов и командиров в количестве восьми человек во время детонации пейджеров. Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление формирования.

О числе раненых среди членов «Хезболлы» не сообщается.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате взрывов пострадали не менее 4 тысяч человек, из которых 11 погибли, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана объявил экстренный режим в больницах.

Предварительные данные указывают, что взрывы стали результатом кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, разосланного через закрытый канал.

Al Jazeera со ссылкой на источники сообщила, что пейджеры могли быть оснащены взрывчаткой до их прибытия в Ливан.

Министерство информации Ливана назвало инцидент «израильской агрессией». «Хезболла» заявила, что начала детальное расследование причин произошедшего.

Ранее сообщалось, в какой момент пейджеры «Хезболлы» оснастили взрывчаткой.