Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США не обращались к посольству России для организации двусторонних контактов на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается двусторонних, то американцы не запрашивали через посольство», — сказал дипломат.

Так он прокомментировал возможность двусторонних встреч на полях Генассамблеи, которая пройдет в Нью-Йорке в сентябре.

В сентябре бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил Соединенные Штаты с хозяйкой борделя, читающей мораль остальным, когда упрекают Россию во мнимом вмешательстве во внутренние дела других стран.

В этом же месяце посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о желании США выжечь основу отношений с Россией.

Он отметил, что Россия «никогда не ставила знак равенства между мудрым народом» США и американской администрацией. По словам дипломата, власти Соединенных Штатов «делают все, чтобы не только «надорвать» ткань» связей между двумя странам, но «полностью выжечь их основу».

Ранее ООН назвали символом увядания текущего миропорядка.