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Microsoft выявила попытки дискредитации Камалы Харрис «российскими субъектами»

Microsoft заявила, что выявила российские попытки влияния на кампанию Харрис

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AP

Американская корпорация Microsoft выявила попытки дискредитации кандидата в президенты США Камалы Харрис со стороны «российских субъектов». Об этом говорится в новом докладе компании.

В документе сказано, что ее сотрудники в конце августа и сентябре наблюдали, как два «российских субъекта», за которыми следит центр по анализу угроз, использовали видеоролики, призванные дискредитировать кандидата от Демократической партии и разжечь споры вокруг ее предвыборной кампании.

В одном из видео утверждается, что сторонники Харрис напали на участника митинга Дональда Трампа, в другом – что Харрис была виновником ДТП и скрылась с места происшествия.

Помимо этого, Microsoft также заблокировала более 20 почтовых адресов, принадлежащих российской организации «Диалог», которая находится под санкциями с начала сентября за создание фейковых видео.

Ранее разведка США высказалась по поводу вмешательства в президентские выборы.

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