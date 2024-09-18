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Французы назвали любимых политиков, Макрон не вошел даже в топ-30

Макрон занял 44-е место по популярности среди французских политиков

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Hannah Mckay/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не попал даже в топ-30 популярных французских политиков. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на опрос среди граждан страны.

«Эммануэль Макрон сильно отстает на 44-м месте и имеет лишь 31% положительных мнений — едва ли на один балл больше, чем у Катрин Вотрен, уходящей в отставку министра труда», — говорится в сообщении.

Любимым политиком французы назвали малоизвестного широкой публике 73-летнего Мишеля Барнье, который 5 сентября был назначен премьер-министром страны. Он набрал 57% положительных отзывов.

17 сентября Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента Макрона. Инициатива была выдвинута после того, как президент страны исключил представителей левых из нового кабмина, несмотря на успех их коалиции на выборах.

Ранее в Париже прошел митинг с требованием отставки Макрона.

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