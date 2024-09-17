Лавров заявил о фактах нарушения Киевом норм гуманитарного права

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о многочисленных фактах нарушений Киевом норм международного гуманитарного права, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Такое заявление министр сделал в рамках встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич.

В публикации отмечается, что стороны также обсудили вопросы гуманитарного реагирования в странах Ближнего Востока, Африканского Рога и Сахеля, Европы и Азии.

Ранее Лавров заявил о вербовке Украиной боевиков в Сирии.

По его словам, Киев осуществляет вербовку, чтобы задействовать их в своих новых планируемых «гнусных» операциях.

Дипломат также обратил внимание, что спецслужбы Украины интересуются и другими регионами. Он привел в пример Сахаро-Сахельскую зону в Африке.

9 сентября турецкая газета Aydınlık сообщила о переговорах украинских властей с международной террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), бойцы которой оккупируют сирийский Идлиб.

Ранее МИД России обвинил Украину в открытии «второго фронта» в Африке.