Критиковавшую военное руководство Украины депутата в очередной раз хотят снять с должности

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия предложил снять с должности заместителя руководителя комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Марьяну Безуглую, сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

Арахамия также предложил исключить Безуглую из комитета по вопросам обороны и перевести ее в комитет по вопросам внешней политики.

Безуглая известна критикой военного и политического руководства Украины. В 2023 году она не раз обвиняла экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Она требовала, чтобы он и весь генералитет ВСУ понесли наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления.

В ноябре 2023 года за подобные высказывания депутаты Алексей Кучеренко и Ирина Фриз в соцсетях предложили лишить Безуглую должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны.

Спустя несколько дней предложение внесли на рассмотрение в Верховную раду. Тогда набрать необходимо число голосов для увольнения Безуглой не удалось.

Ранее Безуглая обвинила Сырского в попытке сместить главу беспилотных сил.