Востоковед назвал возможную цель подрыва пейджеров в Ливане

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Возможной целью подрыва пейджеров может быть «стабилизация «Хезболлы» на территории Ливана, недопущение вмешательства шиитской боевой организации в конфликт в секторе Газа. Об этом в беседе с KP.RU заявил ученый-востоковед, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

«Цель — охладить пыл руководства «Хезболлы», предотвратив возможную эскалацию действий организации против Израиля. И, на мой взгляд, это удастся», — заявил Чупрыгин.

Он отметил, что подрыв пейджеров посреди дня у сотен людей, за который возможно несут ответственность спецслужбы Израиля, является «мастерской операцией».

До этого Организация Объединенных Наций (ООН) выразила обеспокоенность детонацией пейджеров в Ливане, в результате чего пострадали сотни гражданских лиц.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее эксперт рассказал о возможном способе взрыва пейджеров в Ливане.