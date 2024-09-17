Стало известно, кто одобрил детонацию пейджеров в Ливане

Операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Они утверждают, что Израиль провел операцию, чтобы перевести борьбу с ливанским движением «Хезболла» в новую фазу.

Ранее официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций чрезвычайно обеспокоена детонацией пейджеров в Ливане, в результате чего пострадали сотни гражданских лиц.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

Ранее эксперт рассказал о возможном способе взрыва пейджеров в Ливане.