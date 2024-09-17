В Госдепе прокомментировали инциденты с пейджерами в Ливане

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не причастны к инцидентам с пейджерами в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости.
Миллер подчеркнул, что Вашингтон собирает информацию по данной ситуации, в Белом доме не были осведомлены о произошедшем заранее.
По его словам, США хотят дипломатического урегулирования конфликта между Ливаном и Израилем.
Миллер также призвал Иран не использовать никакие инциденты и нестабильность для увеличения напряженности в регионе.
Он добавил, что видел сообщения о ранении посла Ирана в ходе случившегося, но без получения подтверждения информации не берется оценивать ее.
Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».
Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.
Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.
Ранее эксперт рассказал о возможном способе взрыва пейджеров в Ливане.