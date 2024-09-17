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В Госдепе прокомментировали инциденты с пейджерами в Ливане

Госдеп: США не причастны к инцидентам с пейджерами в Ливане

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Depositphotos

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не причастны к инцидентам с пейджерами в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости.

Миллер подчеркнул, что Вашингтон собирает информацию по данной ситуации, в Белом доме не были осведомлены о произошедшем заранее.

По его словам, США хотят дипломатического урегулирования конфликта между Ливаном и Израилем.

Миллер также призвал Иран не использовать никакие инциденты и нестабильность для увеличения напряженности в регионе.

Он добавил, что видел сообщения о ранении посла Ирана в ходе случившегося, но без получения подтверждения информации не берется оценивать ее.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

Ранее эксперт рассказал о возможном способе взрыва пейджеров в Ливане.

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