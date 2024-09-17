Столтенберг оценил влияние ударов по РФ на переходы красных линий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью The Times, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой.

Столтенберг напомнил, что президент России Владимир Путин уже множество раз объявлял «красные линии», и он не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО.

Генсек альянса добавил, что поддерживает государства, которые выступили за предоставление Украине разрешения на применение дальнобойных ракет.

Он добавил, что их использование Киевом не втянет НАТО в конфликт с Россией.

Накануне Путин заявлял, что Киев не в состоянии наносить удары вглубь РФ без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте. Британская The Guardian сообщала, что разрешение Запада Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России может привести к серьезной эскалации конфликта и иметь драматические последствия.

Ранее в Британии заявили о нежелании без США разрешать ВСУ бить вглубь территории России.