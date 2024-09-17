МИД Ливана прокомментировал детонацию пейджеров в стране

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Детонация пейджеров в разных районах Ливана произошла по причине кибератаки со стороны Израиля. Об этом сообщается в заявлении министерства иностранных дел Ливанской Республики, пишет РИА Новости.

«МИД Ливана решительно осуждает кибератаку Израиля, которая привела к детонации большого числа пейджеров в разных районах страны», — отмечается в заявлении.

По данным министерства, в результате случившегося ранения получили тысячи граждан, восьмерых не удалось спасти.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее эксперт рассказал о возможном способе взрыва пейджеров в Ливане.