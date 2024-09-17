МИД Ливана прокомментировал детонацию пейджеров в стране

Детонация пейджеров в разных районах Ливана произошла по причине кибератаки со стороны Израиля. Об этом сообщается в заявлении министерства иностранных дел Ливанской Республики, пишет РИА Новости.
«МИД Ливана решительно осуждает кибератаку Израиля, которая привела к детонации большого числа пейджеров в разных районах страны», — отмечается в заявлении.
По данным министерства, в результате случившегося ранения получили тысячи граждан, восьмерых не удалось спасти.
Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».
Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.
Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.
В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.
Ранее эксперт рассказал о возможном способе взрыва пейджеров в Ливане.