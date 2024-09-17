Шойгу прибыл в Иран

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл с необъявленным визитом в Иран. Об этом сообщает RT.

На видео, опубликованное телеканалом, видно, что Шойгу проводит встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

По данным IRIB, Шойгу также встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и передал ему послание от российского лидера Владимира Путина.

Накануне президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что правительство Ирана сотрудничает и ведет торговлю с Россией, но не поставляет ей ракет.

Пезешкиан добавил, что Иран всегда выступал за мирное урегулирование конфликта на Украине. Президент отметил, что для уточнения причин начала боевых действий надо обратиться к НАТО, которое намеревалось расширить свое влияние, нарушив тем самым соглашение.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов материала, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине.

Ранее в МИД призвали США не лезть в военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана.