В Раде заявили, что Запад давит на Украину из-за желания Киева вернуть Крым

Запад «давит» на Украину из-за стремления Киева вернуть государство к границам 1991 года. Об этом в беседе с видеоблогером Анной Гопко заявил замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

«Такое давление есть, существует... Эти все предложения, которые всплывают периодически в западных СМИ, что Украине нужно пересмотреть подход. Возможно, не в границах 91-го года это будет победой», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По оценке Чернева, Запад уже выражает готовность объявить победой Украины тот факт, что пока «не пал Киев», а страна смогла сохранить суверенитет.

17 сентября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Украины нет никаких планов уступать территории страны, а также замораживать конфликт.

По словам Подоляка, заморозка конфликта на Украине «приведет только к получению Россией возможности накопить дополнительные ресурсы и продолжить».

5 сентября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина отметила, что республика намерена вступить в НАТО «суверенной и независимой страной» в пределах границы 1991 года.

Ранее в США сообщили, что ВСУ могут осуществить госпереворот на Украине.