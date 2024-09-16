ВСУ могут осуществить государственный переворот, если будет заключен мирный договор с РФ, предусматривающий территориальные уступки России со стороны Украины. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Произойдет государственный переворот, потому что эту идею будут продвигать те, кто сидит в мирных городах. … Никто здесь не поддержит ее — эта земля теперь полита нашей кровью», — приводит издание слова военного медика ВСУ.

По оценке газеты, любая сделка по принципу «земля в обмен на мир» скорее всего «решит судьбу Донбасса».

The Washington Post напоминает, что кандидат от республиканской партии Дональд Трамп и его напарник, сенатор Джей Ди Вэнс дали понять, что их план окончания конфликта будет включать в себя уступку Украиной территорий.

Как оценивает общественное мнение издание, «украинцы не готовы отдать свою землю».

До этого глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених предложил создать контактную группу по Украине, которая позволит начать процесс мирных переговоров.

Ранее в НАТО заявили о необходимости диалога с РФ для завершения конфликта на Украине.