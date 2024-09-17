Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе в октябре

Министры обороны стран НАТО проведут заседание в штаб-квартире альянса в Брюсселе 17 и 18 октября. Об этом говорится в социальных сетях Североатлантического альянса.

«Министры обороны стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 17 и 18 октября 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО.

Действующий генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг должен завершить свою работу на этом посту 1 октября.

Накануне он заявил, что Вооруженные силы Украины сами решают, что им делать при нападении на Курскую область. Глава НАТО не стал признавать координацию действий Киева со стороны альянса.

Замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин, выступая на Сяншаньском форуме, отмечал, что НАТО строит планы по отправке войск на Украину для принуждения России к переговорам по формуле Киева.

Ранее сообщалось, что НАТО откроет бюро на Ближнем Востоке.