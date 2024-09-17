В США призвали Вашингтон к скорейшим переговорам с Москвой по Украине

Вашингтон должен начать переговоры с Москвой по вопросу Украины, говорится в совместном заявлении сына кандидата в президенты США Дональда Трампа-младшего и бывшего участника предвыборной гонки Роберта Кеннеди-младшего. Об этом сообщает The Hill.

В статье Трамп-младший и Кеннеди-младший подчеркивают, что пришло время для деэскалации российско-украинского конфликта, что является важнее любых политических вопросов, которые обсуждаются в США.

Политики подчеркивают, что переговоры Вашингтона с Москвой могли бы закончить боевые действия на территории Украины, а также предотвратить ядерную катастрофу.

В публикации отмечается, что необходимо, чтобы президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «изменили свой безумный милитаристский курс и начали прямые переговоры с Москвой».

15 сентября кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что завершить российско-украинский конфликт нужно с помощью «силы и мудрости». Трамп повторил, что если бы он был президентом, вооруженного противостояния между РФ и Украиной не было бы.

Ранее Трамп заявил, что Харрис ведет США к войне с Россией.