Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США призвали Вашингтон к скорейшим переговорам с Москвой по Украине

Трамп-младший и Роберт Кеннеди призвали к скорейшим переговорам с Россией

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Вашингтон должен начать переговоры с Москвой по вопросу Украины, говорится в совместном заявлении сына кандидата в президенты США Дональда Трампа-младшего и бывшего участника предвыборной гонки Роберта Кеннеди-младшего. Об этом сообщает The Hill.

В статье Трамп-младший и Кеннеди-младший подчеркивают, что пришло время для деэскалации российско-украинского конфликта, что является важнее любых политических вопросов, которые обсуждаются в США.

Политики подчеркивают, что переговоры Вашингтона с Москвой могли бы закончить боевые действия на территории Украины, а также предотвратить ядерную катастрофу.

В публикации отмечается, что необходимо, чтобы президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «изменили свой безумный милитаристский курс и начали прямые переговоры с Москвой».

15 сентября кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что завершить российско-украинский конфликт нужно с помощью «силы и мудрости». Трамп повторил, что если бы он был президентом, вооруженного противостояния между РФ и Украиной не было бы.

Ранее Трамп заявил, что Харрис ведет США к войне с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами