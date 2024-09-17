Посол Ирана в Ливане пострадал при детонации пейджера

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани был ранен в результате детонации его личного пейджера. Об этом сообщает иранское государственное агентство Mehr.

«Моджтаба Амани был ранен в результате взрыва пейджера», — говорится в публикации.

Подробная информация не приводится.

17 сентября сотни членов шиитской вооруженной организации «Хезболлы» и окружающие пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. На кадрах местных СМИ видно, что устройства, используемые членами «Хезболлы» для защищенной от прослушки связи, взрываются посреди дня у людей.

Минздрав Ливана призвал все больницы в стране перейти на максимальный режим готовности для оказания срочной помощи после десятков случаев детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны.

До этого сообщалось, что Израиль взломал и дистанционно подорвал пейджеры членов «Хезболлы».

Ранее ЦАХАЛ перехватила «подозрительный объект», летевший со стороны Ливана.