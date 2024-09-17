Премьер Грузии обвинил президента страны во вмешательстве в избирательный процесс

Президент Грузии Саломе Зурабишвили грубо нарушает избирательное законодательство, выражая свои партийные пристрастия. Об этом заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что, если учитывать конституцию Грузии, президент республики должен быть беспартийным.

«Она не должна вмешиваться в избирательные процессы. Это, конечно, грубое нарушение избирательных принципов», — сказал глава правительства.

Кобахидзе добавил, что радикальная оппозиция, поддерживаемая президентом, противостоит грузинским ценностям и национальным интересам республики.

10 сентября Зурабишвили заявила о намерении баллотироваться на второй срок на пост главы государства, чтобы «Грузия вернулась на европейский путь».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в оппозиции правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Политическая сила пыталась инициировать импичмент главе государства после ее несанкционированных поездок за рубеж, где она выступала с критикой и неоднозначными высказываниями в адрес правительства. Позже отношения Зурабишвили и «Грузинской мечты» обострились на фоне принятия закона об иноагентах, который она жестко критиковала.

По ее словам, действия правящей политической силы идут вразрез с евроатлантическими стремлениями Грузии. В свою очередь депутаты «Грузинской мечты» неоднократно заявляли, что глава государства действует в интересах Запада, поддерживает радикальную оппозицию и является «иноагентом» внутри страны.

Ранее в Грузии заявили, что Запад делает ставку на Зурабишвили.