В США заявили о поисках Западом вариантов перемирия на Украине

Западные чиновники занимаются поиском вариантов перемирия в украинском конфликте, поскольку опасаются, что Украина не сможет сдерживать натиск Вооруженных сил РФ и защитить свою энергетическую систему ближайшей зимой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Конфликт движется к новой зиме, на поле боя мало признаков прорыва. Это побуждает некоторых союзных чиновников начать изучать способы, с помощью которых дипломатия могла бы выйти из тупика», — цитирует агентство слова одного из собеседников.

При этом источники подчеркнули, что реализация мирных инициатив возможна только при согласии президента Украины Владимира Зеленского.

17 сентября французское издание Le Figaro писало, что неблагоприятная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на фронте на фоне продвижения российских военных в Донбассе заставляет Запад задуматься о дипломатическом урегулировании конфликта. По данным издания, на Западе открыто признают, что Донбасс и Крым находятся вне досягаемости ВСУ, а украинское вторжение в Курскую область не принесло ожидаемых результатов.

Ранее Шольц призвал изучить возможности запуска мирного процесса по Украине.