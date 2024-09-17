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Президент Финляндии заявил, что страна может призвать сотни тысяч человек

Президент Финляндии заявил, что страна может призвать 280 тысяч человек

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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью немецкому телеканалу Die Welt, что в случае конфликта страна может призвать на военную службу 280 тысяч человек.

«Если начнется война, мы сможем немедленно призвать на службу 280 тысяч человек», — сказал он.

Также он назвал Силы обороны Финляндии одними из сильнейших в НАТО.

Командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола ранее назвал украинский конфликт шоком для страны. Он отметил, что украинский конфликт «вызвал самые большие перемены в системе национальной обороны с конца Второй мировой войны». По его словам, Финляндия стала членом НАТО «в самое подходящее время». Яаккола также заявил, что сейчас состав и численность войск Североатлантического альянса, которые должны быть размещены на территории его страны, неизвестны. Он добавил, что Хельсинки все еще ведут переговоры с государствами, «готовыми предоставить военный контингент».

Ранее Путин назвал последствия вхождения Финляндии в НАТО.

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