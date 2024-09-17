В Польше сообщили о нехватке денег из-за поддержки Украины

Польше не хватило денег на строительство водохранилищ и дамб после наводнения, поскольку их передали Украине. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

«У нас нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись», — заявил обозреватель Аркадиуш Микс.

Он выразил надежду, что украинцы в знак благодарности станут массово помогать полякам в наведении порядка после наводнения.

До этого правительство Польши приняло решение ввести на 30 дней режим стихийного бедствия в связи с массированным наводнением.

15 сентября сообщалось, что в разных городах Европы местные власти принимают меры по укреплению набережных из-за шторма «Борис». Некоторые населенные пункты остались без подачи электричества.

Ранее Польша выступила за разрешение на удары по территории РФ для ВСУ.