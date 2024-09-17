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В США заявили, что Россия останется «угрозой» и после окончания конфликта на Украине

Министр ВВС США Кендалл: РФ останется угрозой США и после украинского конфликта

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия останется «угрозой» для США и после завершения украинского конфликта. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, его слова приводит американский портал Space Force.

«Вне зависимости от того, когда и как эта война закончится, Россия, вероятно, останется острой угрозой (для США. – Прим. ред.)», — подчеркнул он.

По словам Кендалла, США продолжат развивать военное сотрудничество со своими союзниками по НАТО в Европе.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит каких-либо действий России в ядерной сфере, нуждающихся в реакции западных государств.

Генсек при этом подчеркнул, что альянс пристально следит за действиями РФ. Также он высказался об украинском конфликте. По его словам, поддержка НАТО украинской армии не делает альянс участником военных действий.

Ранее НАТО обвинили в попытке спровоцировать мировой конфликт.

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