Российская разведка сообщила, что США готовят в Грузии «цветную» революцию

Вашингтон крайне недоволен ситуацией в Грузии на фоне парламентских выборов и готовит «цветную» революцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Американцы готовят «цветную революцию» в Грузии. <...> в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября», — говорится в сообщении.

Кроме того, разведка сообщает, что США планируют серьезно нарастить давление на власти страны, чтобы максимально ослабить электоральные позиции «Грузинской мечты». В частности, Вашингтон может ввести персональные санкции против верхушки партии «Грузинской мечты», членов их семей, а также спонсоров партии.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе допустил появление в стране однопартийного парламента.

По его словам, предание суду партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» может повлечь лишение депутатских мандатов ее членов.

Ранее в правящей партии Грузии назвали осенние выборы битвой за мир в республике.