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Вступление Грузии в ЕС приостановили

ЕС: процесс евроинтеграции Грузии фактически приостановлен

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Shakh Aivazov/AP

Процесс вступления Грузии в Евросоюз фактически приостановлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕС.

«Евросоюз напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен, и призывает власти вернуться на путь интеграции», — говорится в сообщении.

Также из документа следует, что ЕС осуждает законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), который рассматривается парламентом Грузии.

В конце июля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе допустил, что Европейский союз может в 2024 году начать переговоры с республикой о ее вступлении в сообщество. Вместе с тем глава грузинского кабмина сказал, что вероятность этого не велика, пока конфликт на Украине продолжается.

В августе Кобахидзе заявил, что для властей Грузии не является принципиальным, когда Европейский союз откроет переговоры со страной о вступлении в сообщество.

Ранее в Грузии не захотели убирать статью о стремлении в ЕС и НАТО из конституции.

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