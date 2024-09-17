Виктория Абрамченко стала вице-спикером Госдумы РФ

Государственная дума РФ одобрила постановление о назначении депутата Виктории Абрамченко на пост вице-спикера нижней палаты парламента. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, документ был внесен на рассмотрение в законодательный орган в соответствии с регламентом.

«Избрать депутата <...> Абрамченко Викторию Валериевну заместителем председателя Государственной думы РФ», — говорится в постановлении.

С 6 по 8 сентября в стране состоялись выборы в органы государственной власти разных уровней. В том числе в ряде регионов прошли довыборы в нижнюю палату парламента.

В результате Абрамченко победила на выборах по одномандатному избирательному округу №152 (Ростовская область — Южный). Она набрала 75,73% голосов, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

С 2020 по 2024 год Абрамченко занимала должность заместителя премьер-министра РФ. Она отвечала за работу в сферах природопользования и охраны окружающей среды, а также рыболовства, сельского и лесного хозяйства.

Однако в мае текущего года в стране было сформировано новое правительство. Упомянутый пост в этом кабинете министров занял Дмитрий Патрушев, до этого возглавлявший министерство сельского хозяйства.

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