Премьер Грузии обещал поговорить с администрацией Байдена из-за санкций

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что проведет беседу с представителями администрации президента США Джо Байдена относительно введенных против Тбилиси санкций. Об этом он сообщил на пресс-конференции журналистам, передает ТАСС.

«Конечно же, у нас состоится коммуникация», — подчеркнул он.

Кобахидзе добавил, что у него лично пройдут переговоры с администрацией американского президента по вопросу введенных против Грузии санкций.

16 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против 64 граждан и представителей власти Грузии, которые, по их мнению, причастны к подрыву демократии и нарушению прав человека в стране.

Среди попавших под рестрикции оказались высокопоставленные государственные и муниципальные деятели, «злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа». Кроме того, в список попали бизнесмены, замешанные в коррупции, и депутаты парламента Грузии.

Ранее в Грузии заявили об окончательной утрате демократии в США.