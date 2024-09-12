В Грузии заявили об окончательной утрате демократии в США

При администрации нынешнего президента США Джо Байдена, Америка полностью утратила демократию. Такое мнение высказал бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«США были и будут милитаристским империалистическим государством с многовековой историей расизма и сегрегации», — подчеркнул Хаиндрава.

В мае политсовет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отметил в своем заявлении, что решение США ввести санкции против властей Грузии в связи с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния» — это попытка ограничить суверенитет страны.

Позднее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что после парламентских выборов в республике, которые пройдут 26 октября, оппозиция попытается устроить массовые беспорядки.

Ранее Грузия обвинила Запад во взращивании «Франкенштейна» в стране.