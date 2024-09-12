Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии заявили об окончательной утрате демократии в США

Политик Хайндрава: США окончательно утратили демократию

close
РИА «Новости»

При администрации нынешнего президента США Джо Байдена, Америка полностью утратила демократию. Такое мнение высказал бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«США были и будут милитаристским империалистическим государством с многовековой историей расизма и сегрегации», — подчеркнул Хаиндрава.

В мае политсовет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отметил в своем заявлении, что решение США ввести санкции против властей Грузии в связи с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния» — это попытка ограничить суверенитет страны.

Позднее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что после парламентских выборов в республике, которые пройдут 26 октября, оппозиция попытается устроить массовые беспорядки.

Ранее Грузия обвинила Запад во взращивании «Франкенштейна» в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами