Шор уверен, что оппозиция в Молдавии не проиграет на выборах

Оппозиция в Молдавии не может проиграть на президентских выборах. Об этом заявил на открытии продуктового магазина «Евразия» в Москве глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает ТАСС.

«Мы проиграть не можем — как говорится в старой фразе, за нами Москва», — подчеркнул он.

Молдавский оппозиционер выразил уверенность в том, что у оппозиции будут хорошие результаты на выборах. Несмотря на то, что двух кандидатов от оппозиции не допустили до президентских выборов, у оппозиции есть «план А, план B, план C», добавил Шор.

До этого президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на то, что конфликт с Приднестровьем решится до вступления в ЕС, но допустила, что ее страна станет членом Евросоюза без территории непризнанной республики.

Ранее в Приднестровье дали совет Молдавии.