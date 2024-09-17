Парламент Франции одобрил запуск процедуры импичмента Макрона

Бюро Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента Эммануэля Макрона. Об этом пишет газета Le Parisien.

Как пишет газета, Бюро утвердило процедуру отстранения президента Франции от власти.

Инициатива была выдвинута после того, как Макрон исключил представителей левых из нового правительства, несмотря на успех их коалиции на парламентских выборах. Документ подготовлен в соответствии со статьей 68 конституции Франции, которая позволяет отстранить президента от должности в случае нарушения им своих обязанностей. Резолюцию поддержали 81 депутат от блока «Новый народный фронт», включая 72 представителя «Непокорившейся Франции», а также зеленые и некоторые депутаты из группы «Левые демократы и республиканцы».

Если резолюция пройдет этот этап, ее должен одобрить законодательный комитет из 73 депутатов, где у левых всего 24 места. После этого в течение двух недель за документ должны проголосовать две трети Национального собрания (385 депутатов). Аналогичные процедуры должны пройти и в сенате, где у левых нет большинства. Если сенат одобрит резолюцию (232 голоса), обе палаты соберутся на совместное заседание, и для принятия решения необходимо поддержать его 617 из 925 парламентариев. В случае успешного голосования президент будет немедленно отстранен от должности.

Ранее в Париже прошел митинг с требованием отставки Макрона.