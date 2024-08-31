Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Париже прошел митинг с требованием отставки Макрона

РИА: в Париже сотни людей вышли на улицу с требованием отставки Макрона

close
Christian Hartmann/Reuters

По призыву партии «Патриоты» в Париже прошел митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что на площади Данфер-Рошро собрались несколько сотен человек, требующих импичмента президента Франции. Главной причиной этого стал тот факт, что из-за разногласий после неудачных для Макрона выборов в парламент страны во Франции уже 45 дней не могут сформировать кабинет министров.

26 августа Макрон отверг кандидатуру Люси Касте, предложенную левым альянсом «Новый народный фронт» на пост премьер-министра страны. Президент заявил, что «такое правительство было бы недееспособным».

31 августа партия «Непокоренная Франция» запустила процедуру импичмента президента Макрона.

В июле выборы в парламент Франции выиграли левые. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ прокомментировали ситуацию с Макроном после задержания Дурова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами