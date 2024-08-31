В Париже прошел митинг с требованием отставки Макрона

По призыву партии «Патриоты» в Париже прошел митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что на площади Данфер-Рошро собрались несколько сотен человек, требующих импичмента президента Франции. Главной причиной этого стал тот факт, что из-за разногласий после неудачных для Макрона выборов в парламент страны во Франции уже 45 дней не могут сформировать кабинет министров.

26 августа Макрон отверг кандидатуру Люси Касте, предложенную левым альянсом «Новый народный фронт» на пост премьер-министра страны. Президент заявил, что «такое правительство было бы недееспособным».

31 августа партия «Непокоренная Франция» запустила процедуру импичмента президента Макрона.

В июле выборы в парламент Франции выиграли левые. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ прокомментировали ситуацию с Макроном после задержания Дурова.