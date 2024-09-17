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Володин пригрозил ответом Западу в случае разрешения ударов по городам РФ

Володин призвал не допустить начала конфликта с необратимыми последствиями

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил парламенты США и ЕС, что они должны отдавать отчет, что произойдет в случае разрешения на удары по России западным оружием. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что американский лидер Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон могут спровоцировать конфликт с необратимыми последствиями.

«Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы это не допустить», — сказал Володин.

По его словам, США обсуждают возможность нанесения ударов по территории РФ уже «без стеснения». Он отметил, что спутниковые группировки принадлежат США и странам НАТО. А это значит, что НАТО полностью втягивается в конфликт, подчеркнул Володин.

Он обратил внимание, что в случае ударов по российским городам последует ответ более мощным оружием, которое «стоит наготове».

Посол России в Британии Андрей Келин отмечал, что большинство политиков в Великобритании неправильно ведут отсчет конфликта на Украине с 2022 года, не вспоминая более ранние события, которые привели к прямому столкновению Москвы и Киева.

По его словам, в Лондоне отсчитывают начало конфликта на Украине февралем 2022 года, что неверно. Келин указал, что никто не хочет вспоминать о том, что происходило «гораздо раньше, в начале 2000-х годов».

Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон нашел истоки конфликта на Украине в ошибке Запада во время президентства Буша в США.

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