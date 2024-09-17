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Политолог: Запад пустил в ход методички времен Холодной войны

Политолог Мезюхо: Лондон пытается расшатать Россию изнутри

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал разоблачение британских дипломатов в Москве. По его мнению, данный факт свидетельствует о том, что Лондон до сих пор стремится расшатать Россию изнутри.

«Очевидно, Лондон осознает, что ни о какой военной победе Украины на поле боя над русской армией и речи идти не может. Запад в целом не может победить Россию в ходе военного противостояния, пусть даже и в формате агрессивной прокси-войны», — сказал эксперт.

Он добавил, что Британия пускает в ход методички времен Холодной войны. Тогда западные спецслужбы работали над разрушением СССР изнутри, активно взаимодействуя с так называемым диссидентским движением, напомнил Мезюхо.

В сентябре ФСБ обвинила в шпионаже шестерых дипломатов британского посольства в Москве. Они выдали себя подозрительным поведением: ездили в соседние города, чтобы посидеть на лавочке, часто меняли общественный транспорт и бегали в дождь «через всю Москву и лесопарки». Так, по версии спецслужб, они пытались сбить со следа российские органы безопасности. МИД уже отобрал у предполагаемых шпионов аккредитацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог предрек усиление противостояния Британии и России.

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