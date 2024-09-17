В Германии назвали причину холодного приема Шольца в Казахстане

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Казахстан и Узбекистан связан с намерением не только углубить экономическое сотрудничество с этими странами, но и продавить антироссийскую политику. Однако в Казахстане его встретили холодно, что связано с нежеланием властей конфликтов, объяснил НСН депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер.

Для Германии Казахстан остается стратегическим партнером, во многом благодаря энергетическим ресурсам. Шольц хочет повлиять на него, склонив на сторону антироссийской политики, считает Зингер.

«Думаю, что на данный момент Германия избрала очень плохую международную политику, Германию уже не так уважают, как раньше. Конечно, холодно встречают его эти страны», — объяснил он.

По мнению депутата, важно, что эти страны хотят мира, наращивания торговли с другими государствами, однако именно Берлин этому мешает.

Напомним, накануне в Германии сообщили, что по инициативе казахстанской стороны была отменена совместная пресс-конференция Шольца и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. А на встрече с гостем Токаев заявил, что Россия является непобедимой в военном плане, и дальнейшая эскалация украинского конфликта приведет к страшным последствиям.

Ранее посол РФ в Германии оценил заявления Шольца о необходимости переговоров по Украине.